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AB Konseyi Başkanı Tusk: Umarım Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir

AB Konseyi Başkanı Tusk, 'Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip.' dedi.

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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullandı.

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

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