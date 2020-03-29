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Dünya

AB, koronavirüs nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

AA29 Mart 2020 Pazar 11:23 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:23
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi.

İdlib'deki ateşkesin korunması ve tüm ülkeye genişletilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede çatışmanın sona erdirilmesinin Kovid-19 nedeniyle de gerekli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ateşkes çağrısını desteklediği belirtilirken, aynı zamanda Suriye rejiminden çok sayıda tutukluyu serbest bırakması talep edildi.

Pedersen, "Bugün, Kovid-19'u bastırmak için gayretli bir çaba sağlanabilmesi adına Suriye'nin tamamında tam ve acil ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanmış, Suriyelilerin Kovid-19'a karşı savunmasız durumda olduğunu vurgulamıştı.

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