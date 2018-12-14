AB, Kosova ordusu sürecinin 'kademeli' olmasını istiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, FSK'nin orduya dönüştürülmesi konusundaki düşüncelerinin NATO ile benzer olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "FSK'nin orduya dönüştürülme süreci, Kosova Anayasası'na uygun şekilde kapsayıcı olmakla beraber kademeli olmalıdır." ifadesine yer verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı açıklamada "Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesi kararı sadece Kosova'nın vereceği bir karar ancak bu dönüşümün zamanlamasının kötü olduğunu açık bir şekilde dile getirdik." demişti.

Yasa tasarıları onaylandı

Kosova Güvenlik Gücünün orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisinde kabul edilmişti. Milletvekilleri, FSK'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullanmıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.