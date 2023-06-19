AB: Kosova ve Sırbistan liderlerini ön koşulsuz olarak Brüksel'e bekliyoruz

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Sırbistan-Kosova arasındaki gerginlikle ilgili soruyu cevapladı.

Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi gerginliğin azaltılması ve Belgrad-Priştine Diyaloğu'na geri dönülmesi için Brüksel'e davet ettiğini söyledi.

- HENÜZ OLUMLU YANIT GELMEDİ

Liderlerden henüz olumlu yanıt alınmadığını ifade eden Stano, "AB, üye olmak isteyen ülkelerden makul bir tutum beklemektedir. İkisini de davet ettik ve ön koşulsuz gelmelerini bekliyoruz." dedi.

Stano, 26 Haziran'da yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında ve 29-30 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde konunun ele alınacağını belirterek, bunun AB'nin meseleye verdiği önemi gösterdiğini vurguladı.

Bu toplantılar öncesinde Borrell'in davetinin taraflar için fırsat olarak nitelendirilmesi gerektiğini dile getiren Stano, "Aksi durumun hem Kosova'daki hem de Sırbistan'daki vatandaşlar üzerinde sonuçları olacaktır. Bu sadece iki liderin sorumluluğunda olacaktır. Başka kimsenin sorumluluğunda değil." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, dün yaptığı değerlendirmede, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin mevcut şartlarda "anlamsız" olduğunu ve gözaltına alınan Kosovalı Sırplar serbest bırakılmadığı sürece hiçbir şey hakkında konuşmayacağını söylemişti.

- KOSOVA İLE SIRBİSTAN ARASINDA DEVAM EDEN GERGİNLİK

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Polis, 13 Haziran'da KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.