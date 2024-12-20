İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1908
  • EURO
    36,6218
  • ALTIN
    2945.73
  • BIST100
    9748.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

AB, Kosova'ya heyet gönderiyor! Bir ilk olacak

Avrupa Birliği (AB), Kosova'da 9 Şubat 2025'te yapılması planlanan parlamento seçimlerini gözlemlemek üzere bir heyet görevlendirdi. Heyetin baş gözlemcisi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekili Nathalie Loiseau, 'Yaklaşan parlamento seçimleri, önceki önerilerimizi dikkate alan yeni bir seçim yasası kapsamında gerçekleşecek ilk seçimler olacak.' dedi.

AA20 Aralık 2024 Cuma 13:56 - Güncelleme:
AB, Kosova'ya heyet gönderiyor! Bir ilk olacak
ABONE OL

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın biriminden yapılan açıklamada, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin daveti üzerine 9 Şubat 2025'te yapılması planlanan seçimler için bir gözlem heyeti görevlendirildiği duyuruldu.

Heyetin baş gözlemcisi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekili Nathalie Loiseau'nun atandığı, misyonun amacının seçmenin tercihini açıkça ifade etmesine olanak tanıyan kapsayıcı, güvenilir ve şeffaf bir seçim sürecine katkıda bulunmak olduğu belirtildi.

Açıklamada, Loiseau'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Yaklaşan parlamento seçimleri, önceki önerilerimizi dikkate alan yeni bir seçim yasası kapsamında gerçekleşecek ilk seçimler olacak. Kosova'daki yetkililer, siyasi partiler, adaylar, sivil toplum ve diğer seçim paydaşlarıyla etkileşim kurmayı dört gözle bekliyorum."

- KOSOVA'DA OLAĞAN GENEL SEÇİMLER

22 Mart 2021'de Meclis'ten güven oyu alarak göreve başlayan Başbakan Albin Kurti'nin liderliğindeki hükümet, açıklanan seçim tarihine kadar görevde kalması halinde, Kosova'nın bağımsız olmasından itibaren 4 yıllık görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet olacak.

Batı Balkan ülkelerinden Kosova, AB tarafından "potansiyel aday ülke" olarak sınıflandırılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.