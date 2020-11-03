AB Kovid-19 mücadelesi için toplanacak

AA 03 Kasım 2020 Salı 20:26 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 20:26

AB Liderler Zirvesi, 19 Kasım'da video konferans üzerinden düzenlenecek.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.

Liderlerin 29 Ekim'deki Kovid-19 gündemli toplantısında, üye ülkelerin geliştirilecek aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alma konusunda anlaşmıştı.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırmıştı.