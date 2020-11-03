İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4207
  • EURO
    9,8783
  • ALTIN
    516.321
  • BIST100
    1150.71
Dünya

AB Kovid-19 mücadelesi için toplanacak

AB üyesi ülkelerin liderleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda bir kez daha toplantı yapacak.

AA03 Kasım 2020 Salı 20:26 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 20:26
ABONE OL

AB Liderler Zirvesi, 19 Kasım'da video konferans üzerinden düzenlenecek.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.

Liderlerin 29 Ekim'deki Kovid-19 gündemli toplantısında, üye ülkelerin geliştirilecek aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alma konusunda anlaşmıştı.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.