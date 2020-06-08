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Dünya

AB: Libya'da siyasi çözüm BM öncülüğünde gerçekleşmeli

Avrupa Birliği (AB), Libya'da siyasi çözümün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da desteklenen Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 14:51
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AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Libya'daki gelişmelere ilişkin bir soruya cevaben, "Libya'da sahada durum değişmeye başladı ancak AB'nin ateşkes sağlanması gerektiğine ilişkin görüşünde bir değişiklik olmadı." açıklamasında bulundu.

Stano, AB'nin birçok kez tüm taraflara acilen ateşkes çağrısında bulunduğunu anımsatarak, Libya'da askeri bir çözüm olmadığını ve tarafların müzakere masasına dönmesi gerektiğini kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, Hafter'e bağlı milislerin sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından Libya'ya yönelik başlattıkları yeni siyasi girişim hakkında ise Stano, "BM süreciyle bağlantılı barış ve istikrarı destekleyen her adım olumludur. Ancak Libya'da kapsayıcı siyasi çözüm BM ve Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmelidir." ifadesini kullandı.

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