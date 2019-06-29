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AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin lideri, birliğin önemli kurumlarının başkanlarını müzakere etmek için Brüksel'de yarın düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin hemen ardından ve AB Liderler Zirvesi'nde başkanlık seçimleri için bir araya gelen liderler, AB Komisyonu, AB Konseyi, AP, Avrupa Merkez Bankası (ECB), AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi birliğin temel kurumlarının başına gelecek isimleri müzakere etmek için yarın üçüncü kez toplanacak.

Liderler, en çetin pazarlığı AB Komisyonu Başkanlığı için yürütüyor. Komisyon Başkanı, 28 ülkenin liderinin ortak bir adayda karar kılmasıyla belirleniyor. Belirlenen liderin ataması ise AP'nin onayıyla yapılıyor. Görevini 5 yıl sürdürecek yeni komisyon başkanının seçimi için, AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla belirlenmesi (28 oydan 21'i) ve AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

Bu nedenle, liderlerin AP'de 2 Temmuz'da başlayacak yeni dönem öncesinde karar almaları önem taşıyor. AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. 1 Kasım'da yeni başkanın göreve başlaması gerekiyor.

ÖNEMLİ POZİSYONLAR İÇİN ZORLU MÜZAKERE

Önemli koltukların başında yer alan AB Komisyonu Başkanlığı'nın yanı sıra, AB Konseyi, AP, Avrupa Merkez Bankası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'ne de yeni atamalar yapılması gerekiyor.

Söz konusu pozisyonlar için üye ülkeler ve AP yoğun müzakereler yürütüyor. Tüm pozisyonlar için ayrı atamalar yapılacak olsa da müzakereler genellikle bir "paket" halinde yürütülüyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın görev süresi 30 Kasım, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin 31 Ekim 2019’da sona eriyor.

Görev süresi Temmuz ayı içinde son bulacak AP Başkanı Antonio Tajani’nin yerine de yeni başkanının parlamentonun ilk oturumunda belirlenmesi öngörülüyor.

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