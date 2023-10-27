AB liderleri ''dur'' diyemedi: İsrail'e saldırılarında ''periyodik ara'' çağrısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne 27 ülke katıldı. Zirvede, liderler Gazze'ye insani yardımların ulaştırılabilmesi için İsrail'e saldırılarına periyodik olarak ara verme çağrısı yapma konusunda uzlaşı sağlayabildi.

Liderlerin AB Konseyi binasında saatler süren müzakerelerin ardından kabul ettiği ortak bildiride aynı zamanda Gazze'de kötüleşen insani durumdan ağır endişe duyulduğu ifade edildi.

SALDIRILARA "PERİYODİK ARA" ÇAĞRISI



Bildiride, Gazze'ye insani yardımların devamlı, acil şekilde, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için koridor oluşturma ve saldırılara periyodik olarak ara verilmesi çağrısı da yer aldı.



AB üyesi ülkeler arasında İsrail ve Filistin arasındaki çatışma konusundaki görüş farklılıkları ve farklı hassasiyetler nedeniyle zorlu müzakerelerle kabul edilebilen bildiri, uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi fikrine de destek verdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Ecaterina Casinge tarafından paylaşılan metinde ayrıca Avrupa Birliği'nin Arap Birliği, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün ile birlikte İsrail-Filistin barışı için öne sürdüğü "Barış Günü Çabası" isimli ortak girişime de atıfta bulunarak birliğin iki devletli bir çözümü temel alan bir siyasi sürece destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

