AB liderleri Ukrayna-Rusya krizini görüşecek! Masada yaptırım yok

Reuters 17 Şubat 2022 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:27

Yetkili, Ukrayna'daki Rus destekli isyancıların Ukrayna ordusu ile karşı karşıya geldiği Donbass bölgesine düzenlenen havan topu saldırısı üzerine sorulan soruya, "Yaptırımların devreye alınması siyasal bir durum. Bu görüşmelere henüz girmiyoruz. Donbass'taki havan topu saldırısını yakından inceliyoruz ve bunun deneme ya da bahane olabileceğinin farkındayız" dedi.

AB liderleri Brüksel'de TSİ ile 1330'da görüşmelere başlayacak.

Zirvenin hazırlanmasında görev alan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili zirvede çoğunlukla Fransız ve Alman liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmelere dair bilgi vereceklerini ifade etti.