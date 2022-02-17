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Dünya

AB liderleri Ukrayna-Rusya krizini görüşecek! Masada yaptırım yok

Ukrayna'da yükselen tansiyon ile ilgili olarak bir AB yetkilisi, Avrupa Birliği liderlerinin bugün gerçekleştirecekleri toplantıda, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesini 'anlaşmazlık yaratan' bir konu olmasından dolayı görüşmeyeceklerini açıkladı.

Reuters17 Şubat 2022 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:27
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Yetkili, Ukrayna'daki Rus destekli isyancıların Ukrayna ordusu ile karşı karşıya geldiği Donbass bölgesine düzenlenen havan topu saldırısı üzerine sorulan soruya, "Yaptırımların devreye alınması siyasal bir durum. Bu görüşmelere henüz girmiyoruz. Donbass'taki havan topu saldırısını yakından inceliyoruz ve bunun deneme ya da bahane olabileceğinin farkındayız" dedi.

AB liderleri Brüksel'de TSİ ile 1330'da görüşmelere başlayacak.

Zirvenin hazırlanmasında görev alan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili zirvede çoğunlukla Fransız ve Alman liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmelere dair bilgi vereceklerini ifade etti.

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