İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2024 Pazar / 19 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden endişe duyuyor
Dünya

AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden endişe duyuyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivil kayıplara neden olan saldırının ardından tırmanan gerilimden ve İsrail ile Hizbullah arasında artan sınır ötesi şiddetten son derece endişe duyulduğunu bildirdi.

AA22 Eylül 2024 Pazar 16:13 - Güncelleme:
AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden endişe duyuyor
ABONE OL

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu hatırlattı.

Josep Borrell, "AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden ve İsrail ile Hizbullah arasında artan sınır ötesi şiddetten son derece endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail ve Lübnan'da saldırıların devam ettiğini aktaran Borrell, "Gazze'de olduğu gibi Mavi Hat'ta da ateşkesin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, saldırılardan en fazla etkilenenlerin siviller olduğuna dikkati çekerek, diplomatik arabuluculuk çabaları devreye sokularak bölgede tam kapsamlı savaşın önlenmesinin önemini vurguladı.

Borrell, konunun AB'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) 79. Genel Kurulundaki gündeminin üst sıralarında yer alacağını belirtti.

- İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.