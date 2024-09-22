AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden endişe duyuyor

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu hatırlattı.

Josep Borrell, "AB, Lübnan'da tırmanan gerilimden ve İsrail ile Hizbullah arasında artan sınır ötesi şiddetten son derece endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail ve Lübnan'da saldırıların devam ettiğini aktaran Borrell, "Gazze'de olduğu gibi Mavi Hat'ta da ateşkesin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, saldırılardan en fazla etkilenenlerin siviller olduğuna dikkati çekerek, diplomatik arabuluculuk çabaları devreye sokularak bölgede tam kapsamlı savaşın önlenmesinin önemini vurguladı.

Borrell, konunun AB'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) 79. Genel Kurulundaki gündeminin üst sıralarında yer alacağını belirtti.

- İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.