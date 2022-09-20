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Dünya

AB mahkemesinden, Almanya ve Fransa kararı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın dijital veri saklama yasalarının Birlik hukukunu çiğnediğine karar verdi.

AA20 Eylül 2022 Salı 15:08 - Güncelleme:
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Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya ve Fransa'da dijital verilerin saklanmasına ilişkin açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, Almanya'da veri saklama kurallarının AB yasalarıyla uyumlu olmadığına hükmetti.

Kararda, "AB hukuku, ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit olması durumu dışında, trafik ve konum verilerinin genel ve ayrım gözetmeksizin saklanmasını engeller." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, üye ülkelerin verileri sadece ciddi suçlarla mücadele etmek için katı koşullar altına ve orantılı biçimde kullanabileceğine karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı, Fransa'da toplu veri saklamaya ilişkin bir yasanın da AB hukukunu ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, operatörler tarafından dijital trafik verilerinin genel ve ayrım gözetmeksizin bir yıl boyunca saklanmasının, piyasa bozucu eylemlerle mücadeleye yönelik bir tedbir olamayacağına karar verdi.

Almanya'nın iletişim yasası, hizmet sağlayıcıların telefon ve internet verilerini 10 haftaya kadar saklamasını ve gerekirse bu verileri yetkili makamlara vermesini şart koşuyordu.

Deutsche Telekom ve internet firması SpaceNet, söz konusu uygulamanın AB kurallarını ihlal ettiğini öne sürerek buna karşı hukuki süreç başlatmıştı.

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