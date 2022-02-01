AB: Mali'nin Fransa Büyükelçisini sınır dışı etme kararı, ülkeyi izole edecek

AA 1 Şubat 2022 Salı 15:09 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 15:09

Borrell, Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in ülkeyi terk etmesini istemesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eylemin "haksız" olduğunu ifade etti.

Bu seçimin Mali'yi izole edeceğini vurgulayan Borrell, AB'nin Fransa ve Danimarka ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Borrell, durumun Mali'nin taahhütlerine saygı gösterilmesini gerektirdiğini ifade etti.

- YAPTIRIM KARARI ÇIKABİLİR

Öte yandan AB yetkililerinin, Mali'deki cunta yönetiminden 5 kişiye seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uygulayacağını bildirdiği iddia edildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Nabila Masrali de günlük basın toplantısında, 13 Aralık 2021'de Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen çerçevede yaptırım kararı alınabileceğini ancak şu anda bu konuda bilgi veremeyeceğini söyledi.

Söz konusu çerçeve rejim, AB'nin Mali'nin barışı, güvenliği ve istikrarını bozmaktan ya da ülkenin siyasi geçişine engel olmaktan sorumlu birey ve kuruluşlara özerk olarak kısıtlayıcı tedbirler sağlamasına imkan veriyor.

Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Meyer'den 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiş, ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırmıştı.

Cunta yönetimi Takuba Görev Gücü kapsamında geçen hafta konuşlanan 100 Danimarka askerinin derhal ülkeden ayrılmasını istemiş, bunun üzerine Danimarka ülkedeki askerlerini çekeceğini duyurmuştu.