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AB mevcut Brexit anlaşmasının 'tek seçenek' olduğunda ısrarcı

AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile imzalanan Brexit anlaşmasına ilişkin, 'Önümüzde uzun ve inişli çıkışlı bir yol var.' dedi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda üyeleri bilgilendiren Barnier, İngiltere ile varılan Brexit anlaşmasına rağmen halen kendilerini birçok güçlüğün beklediğini belirtti.

Barnier, Brexit sürecinin henüz sonuna gelinmediğine dikkati çekerek "Önümüzde uzun ve inişli çıkışlı bir yol var. (AB Zirvesi'nde imzalanan Brexit anlaşması) Sağlanabilecek tek anlaşmaydı." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya ilişkin İngiltere'deki oylama 11 Aralık'ta yapılacak.

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