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Dünya

AB, Mısır'a gıda güvenliği için 100 milyon avro verecek

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan gıda sıkıntısına çare olabilmek adına Mısır'a 100 milyon avro yardımda bulunacak.

AA19 Haziran 2022 Pazar 23:06 - Güncelleme:
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AB-Mısır Ortaklık Konseyi Toplantısı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin başkanlığında Lüksemburg'da yapıldı. Toplantıya Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı.

Toplantıdan önce basına açıklama yapan Borrell, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birçok şeyi bozduğunu, gıda güvenliğinin de bunlar arasındaki en önemli konulardan biri olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın şu anda limanlarda bekleyen 20 milyon ton tahılı bulunduğunu, yakında yapılacak hasatlardan sonra da 60 milyon ton daha olacağını belirten Borrell, bunların dünya piyasalarına gönderilmesinin önemine işaret etti.

Borrell, "AB, gıda güvenliği konusunda masaya ciddi miktarda para koydu. Mısır bundan en çok faydalananlardan olacak. Sadece Mısır için 100 milyon avrodan bahsediyoruz. Gelecek 7 yıl içinde tüm bölgenin alacağı miktar 1 milyar avroyu bulacak. Ancak çok acilen, gelecek haftalar veya aylar içinde, tarımın desteklenmesi ve karşı karşıya kalacağımız zor zamanlar için gıdanın stoklanması konusunda Mısır 100 milyon avro alacak." dedi.

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