İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0283
  • EURO
    29,6278
  • ALTIN
    1675.68
  • BIST100
    7476.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB: Nijer'de demokratik düzenin normal yollarla tesisi için hala vakit var
Dünya

AB: Nijer'de demokratik düzenin normal yollarla tesisi için hala vakit var

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Nijer'de demokratik düzenin normal yollarla tesisi için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 10 Ağustos'ta yapacağı olağanüstü toplantıya kadar vakit olduğunu söyledi.

AA8 Ağustos 2023 Salı 15:21 - Güncelleme:
AB: Nijer'de demokratik düzenin normal yollarla tesisi için hala vakit var
ABONE OL

Stano, AB'nin Nijer'deki durumla ilgili tutumuna ilişkin açıklama yaptı.

AB'nin gayrimeşru yetkililerle çalışmamak için Nijer'deki tüm faaliyetlerini askıya aldığını belirten Stano, ECOWAS'ın tüm kararlarını desteklediklerini yineledi.

Stano, ECOWAS'ın 10 Ağustos'ta toplantı yapacağına işaret ederek, "AB durumu çok yakından izliyor. Durumun nasıl geliştiğini görmemiz gerekiyor. ECOWAS'ın eylem ve kararlarını destekleyeceğiz." dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü, "Ne karar vereceklerini görmek için perşembe günkü toplantılarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz hala AB olarak perşembe gününe kadar Nijer'de demokratik düzenin tesis edilmesine yönelik normal bir çözüm için arabuluculuğa fırsat olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Ömer Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

Darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 gün süre tanımıştı.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmamıştı.

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci emre kadar kapatıldığı duyurulmuştu.

Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS işbirliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edilmiş ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedilmişti.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklaması yapmıştı.

  • AB Komisyonu
  • ECOWAS
  • demokrasi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.