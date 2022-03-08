AB: Nükleer müzakerelerde karar verme zamanı geldi

Reuters 8 Mart 2022 Salı 09:12 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 09:12

Görüşmelerin koordinasyonundan sorumlu olan Avrupa Birliği'nin baş temsilcilerinden Enrique Mora, Twitter üzerinden dün yaptığı paylaşımda "Netleştirmek gerekirse. Artık 'uzmanlık seviyesinde müzakereler' ya da 'resmi toplantılar' gerçekleştirilmiyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Viyana Müzakerelerini sona erdirmek için karar alınmasının zamanı geldi. Geri kalan her şey yalnızca gürültü" dedi. Mora'nın açıklamasından kısa bir süre önce İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani, istişareler için ülkesine geri döndü. İran medyasında Viyana'da teknik görüşmelerin devam edeceği yönünde haberler yer aldı. Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin ve müttefiklerinin İran ile nükleer anlaşma gerçekleştirmeye "yaklaştığını" ancak hâlâ karar alınması gereken "önemli konular" olduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi. Batılı devletler ve İran arasında Viyana'da gerçekleştirilen müzakerelerde bulunan taraflar geçen hafta anlaşmanın günler içerisinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtmişti. Ancak hafta sonunda Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya'nın İran ile ticaret, yatırım ve askeri konularda işbirliğinin etkilenmeyeceğinin garantisini ABD'den istedi. Bu talep müzakereleri zorlaştırdı.

Müzakerelerin başarısız olması durumunda, Tahran'ın nükleer silah üretmeye çok daha yaklaşmış olacak. Buna ek olarak Batılı devletler yürüttüğü nükleer program nedeniyle İran'a daha ağır yaptırımlar uygulayabilir ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının daha da tırmanmasına yol açabilirler. Lavrov dün İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde nükleer anlaşmanın ancak taraf ülkelerin hepsi için aynı şartların geçerli olması halinde devreya alınması gerektiğini belirterek Rusya'nın talebini yineledi.