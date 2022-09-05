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Dünya

AB, Putin'i enerjiyi silah olarak kullanmakla suçladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullandığını bildirdi.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
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Von der Leyen, sosyal medya hesabından Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

"Putin, arzı keserek ve enerji piyasalarımızı manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullanıyor." diyen von der Leyen, Putin'in başarısız olacağını ve Avrupa'nın galip geleceğini belirtti.

Von der Leyen, AB Komisyonu'nun yoksul haneleri ve işletmeleri yüksek enerji fiyatlarına karşı korumak için çeşitli teklifler hazırladığına dikkati çekerek, tekliflerinin, zirve zamanlarda elektrik talebini azaltmayı, Rusya'dan boru hattıyla gelen doğal gaza tavan fiyat uygulamayı, enerji sektöründen sağlanacak gelirlerle tüketiciler ve işletmelerin desteklenmesini ve dalgalanma nedeniyle likidite sorunları yaşayan elektrik üreticilerine yardım sağlanmasını hedefleyeceğini belirtti.

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları hızla yükseldi.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

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