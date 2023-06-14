AB: Rusya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına bağlı kalmalı

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmeyi düşündüğüne dair yaptığı açıklamayla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Stano, Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaş ve Ukrayna'nın tahıl ihracatını bloke etmesi nedeniyle tahıl, gübre ve diğer tarım ürünlerinin tedarikinde yaşanan sorunlardan doğrudan sorumlu olduğunu belirterek, "Rusya açlığı sadece Ukrayna halkına karşı bir silah olarak değil, aynı zamanda Afrika, Asya veya Orta Doğu'daki en savunmasız insanların acılarını artırmak için jeopolitik bir araç olarak da kullanıyor." dedi.

Karadeniz üzerinden engelsiz ticaret akışı ile gıda ve tarım ürünleri ihracatının önündeki tek engelin Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş olduğunu vurgulayan Stano, şöyle devam etti:

"Rusya, yasa dışı savaşı ve Ukrayna limanlarının gayri meşru blokajını durdurmalı. Cani, yağmacı birliklerini tüm Ukrayna topraklarından geri çekmeli. O zamana kadar Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dahil olması çok önemli. Rusya anlaşmadan çekilirse, büyük miktarlarda ve ekonomik olarak uygun şekilde tahıl ihracına izin veren ana yolu yeniden kapatacaktır. Rusya, dünya çapındaki tahıl teslimatlarının kesintiye uğramasından yine tek başına sorumlu olacak."

- PUTİN'İN "BATI TARAFINDAN KANDIRILMA" İDDİASI

Stano, Putin'in anlaşmadan çekilme konusunda "Batı'yı Rus tarım ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırma vaatlerinin hiçbirini yerine getirmeyerek Moskova'yı kandırmakla" suçlamasına ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çoğu zaman olduğu gibi, Rusya burada da gerçekleri manipüle ediyor ve yalanlar yayıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre, Rusya'nın 2022 gübre ihracatına ilişkin rakamlar, değerde yüzde 89'luk etkileyici bir artış, hacimde ise sadece yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu gösteriyor. FAO, 2022-2023 pazarlama döneminde Rusya tahıl ihracatının, 2022'de elde edilen rekor yüksek üretim ve güçlü satış temposunun ortasında, beş yıllık ortalama hacmin yüzde 18 üzerinde, yaklaşık 55 milyon ton olacağını tahmin ediyor. Burada kaybedenin kesinlikle Rusya olmadığı aşikar."