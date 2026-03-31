İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4813
  • EURO
    51,0828
  • ALTIN
    6524.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
AB: Rusya, Ukrayna'da yaptıklarından dolayı hesap vermelidir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

AA31 Mart 2026 Salı 12:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kiev'e yaptığı ziyarete ilişkin mesaj paylaştı.

Buça kentindeki olayları anmak için bölgeye giden Kallas, "Buça, Rusya savaşının zalimliğini sembolize ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Buça'da sivillerin yakın mesafeden vurulduğunu, bazılarının ellerinin arkadan bağlandığını aktararak, "Bu toplu katliamların üzerinden 4 yıl geçtikten sonra kurbanları anıyoruz. Burada yaşananlar inkar edilemez." ifadelerini kullandı.

AB'nin, Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu" ve Saldırı Suçu Özel Mahkemesine destek vermeye devam ettiğinin altını çizen Kallas, Birliğin suçların cezasız kalmamasını sağlama konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Kallas, "Rusya, Ukrayna'da yaptıklarından dolayı hesap vermelidir." ifadesine yer verdi.

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlamıştı. Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.

  • AvrupaBirliği
  • Dışİlişkiler
  • GüvenlikPolitikası

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde İBB'den tehlikeli yıkım: 5 katlı bina yerle bir oldu, çevre binalar zarar gördü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.