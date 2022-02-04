AB: Rusya'nın Deutshe Welle'nin yayınlarını yasaklaması kabul edilemez

AA 4 Şubat 2022 Cuma 14:59 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 14:59

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın yasak kararının kabul edilemez olmasının yanında haklı gerekçesinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus medya kuruluşu RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) geçerli lisansı bulunmadığı gerekçesiyle Almanya'da yayınlarının durdurulması kararının DW'nin Rusya'daki çalışmalarıyla ilgisinin olmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Rus makamlarının tepkisi, medya özgürlüğüne yönelik devam eden ihlallerin ve medyanın bağımsızlığının hiçe sayıldığını bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesi yer aldı.

AB, DW ve kuruluşun Rusya'daki çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğunu, Rusya'nın yasak kararını geri almasını beklediğini bildirdi.

Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), aldığı kararla RT DE'nin yayınlarını yasaklamıştı. RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edilmişti.

Rusya da Almanya'daki bu karara karşılık DW'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesinin yanı sıra Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılmasına karar verdiğini açıklamıştı. DW'nin Rusya'da "yabancı ajan" statüsüne geçirilmesi için de gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtilmişti.