İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB: Rusya'nın Deutshe Welle'nin yayınlarını yasaklaması kabul edilemez
Dünya

AB: Rusya'nın Deutshe Welle'nin yayınlarını yasaklaması kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) yayınlarını yasaklamasının 'kabul edilemez' olduğunu bildirdi.

AA4 Şubat 2022 Cuma 14:59 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 14:59
ABONE OL

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın yasak kararının kabul edilemez olmasının yanında haklı gerekçesinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus medya kuruluşu RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) geçerli lisansı bulunmadığı gerekçesiyle Almanya'da yayınlarının durdurulması kararının DW'nin Rusya'daki çalışmalarıyla ilgisinin olmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Rus makamlarının tepkisi, medya özgürlüğüne yönelik devam eden ihlallerin ve medyanın bağımsızlığının hiçe sayıldığını bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesi yer aldı.

AB, DW ve kuruluşun Rusya'daki çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğunu, Rusya'nın yasak kararını geri almasını beklediğini bildirdi.

Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), aldığı kararla RT DE'nin yayınlarını yasaklamıştı. RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edilmişti.

Rusya da Almanya'daki bu karara karşılık DW'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesinin yanı sıra Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılmasına karar verdiğini açıklamıştı. DW'nin Rusya'da "yabancı ajan" statüsüne geçirilmesi için de gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.