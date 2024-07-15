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Dünya

AB, Rusya'ya desteği nedeniyle İran'a yönelik yaptırımların süresini 2025'e kadar uzattı

Avrupa Birliği (AB), İran'a Rusya ile Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği nedeniyle uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzattı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
AB, Rusya'ya desteği nedeniyle İran'a yönelik yaptırımların süresini 2025'e kadar uzattı
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AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği gerekçesiyle 14 Mayıs'ta başlatılan yaptırımların süresinin 27 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

12 KİŞİ VE 9 KURULUŞ LİSTEDE

Açıklamada, uzatma kararının senede bir kez gözden geçirileceği ifade edildi. Söz konusu yaptırım rejimi çerçevesinde 12 kişi ve 9 kuruluş listelenmişti.

AB, İran'ı 13 Nisan'da İsrail'e İHA, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıları akabinde kınamış, söz konusu yaptırımları bu gelişme üzerine kararlaştırmıştı.

AB'nin yaptırım rejimi, varlıkların dondurulması, listedeki kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ekonomik fayda sağlanmasının ve AB'ye seyahatlerin yasaklanmasını içeriyor.

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