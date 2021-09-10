İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2021 Cuma / 3 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4111
  • EURO
    9,9607
  • ALTIN
    486.195
  • BIST100
    1448.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı
Dünya

AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AA10 Eylül 2021 Cuma 15:01 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 15:02
ABONE OL

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart 2022'ye kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, 6 ay daha uzatılan yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısının 177, şirket ve kurum sayısının ise 48 olduğu kaydedildi.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB'nin diğer yaptırımları uyarınca 27 üye ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor, Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor.

Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanırken özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.