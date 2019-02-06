AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzatma kararı aldı

Avrupa Konseyi, Rusya’ya uygulanan yaptırımların 6 ay daha uzatılarak yaptırım paketinin geçerliliğinin 31 Temmuz’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya’ya uygulanan yaptırımların 6 ay daha uzatılacağını açıkladı. Mogherini, yaptırımların 31 Temmuz’a kadar uzatılacağını belirtirken, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen kararı üye olmayan Norveç, Arnavutluk, Karadağ ve Ukrayna’nın da desteklediğine dikkat çekti. Uygulanacak olan ekonomik yaptırımların bazıları ise şöyle: Rusya'nın AB’nin birincil ve ikincil sermaye piyasalarına erişiminin engellenmesi, En büyük üç Rus enerji ve savunma şirketinin AB ile bir anlaşma yapamayacağı, AB ülkelerinin Rusya’yla silah sanayinde herhangi bir ithalat-ihracatta bulunamayacak olması, Rusya ordusunun kullanabileceği herhangi bir ürünün AB ülkelerince orduya temin edilmemesi. Öte yandan Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Olemyan, Rusya’nın Azak Denizi’nde uyguladığı tavra karşılık, Ukrayna’nın Avrupalı ortakları ile yeni yaptırımların olduğu “Azak Paketi”ni hazırladıklarını duyurmuştu.