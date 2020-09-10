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Dünya

AB, Rusya'ya uygulanan yaptırımları uzatma kararı aldı

Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı karara göre, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresi 6 ay daha uzatıldı.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 18:32 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 18:32
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AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve özgürlüğünü tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısının 175, şirket sayısının ise 44 olduğu kaydedildi.

- AB'NİN RUSYA'YA YAPTIRIMLARI

AB'nin diğer yaptırımları uyarınca 27 üye ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor, Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor. Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

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