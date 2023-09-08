AB, Rusya'ya yaptırım listesini genişletti

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yaptırım listesine eklenen 4 kişi, Rusya'nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım'da kurulan mahkemelerde görevli hakim ve savcılardan oluşuyor.

Bu 4 kişinin, Ukraynalı bir gazeteci ve Kırım Tatar Türkü bir kişiye siyasi gerekçelerle ceza verilmesinde rol aldıkları, fikir ve ifade özgürlüğünü ihlal ettikleri belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu 2 kişinin de Ukraynalı gazeteci Vladislav Yesipenko'ya işkence edilmesi, ayrıca Yesipenko ile Kırım Tatar toplumundan bazı kişilerle ilgili soruşturmalardaki rolleri gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiği aktarıldı.

Son eklemelerden sonra AB'nin Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında yaptırım uyguladığı kişi sayısı 67'ye çıktı. Listede ayrıca 20 kuruluş bulunuyor.

Yaptırımlar seyahat yasağını, varlıkların dondurulmasını ve listedeki kişilere fon sağlanmasına yönelik engelleri içeriyor.