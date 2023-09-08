İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,847
  • EURO
    28,7751
  • ALTIN
    1658.43
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

AB, Rusya'ya yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da ve Ukrayna'da insan hakları ihlallerinde bulundukları gerekçesiyle 6 kişiyi yaptırım listesine ekleyerek Rusya'ya yönelik listeyi genişletti.

AA8 Eylül 2023 Cuma 17:46 - Güncelleme:
AB, Rusya'ya yaptırım listesini genişletti
ABONE OL

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yaptırım listesine eklenen 4 kişi, Rusya'nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım'da kurulan mahkemelerde görevli hakim ve savcılardan oluşuyor.

Bu 4 kişinin, Ukraynalı bir gazeteci ve Kırım Tatar Türkü bir kişiye siyasi gerekçelerle ceza verilmesinde rol aldıkları, fikir ve ifade özgürlüğünü ihlal ettikleri belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu 2 kişinin de Ukraynalı gazeteci Vladislav Yesipenko'ya işkence edilmesi, ayrıca Yesipenko ile Kırım Tatar toplumundan bazı kişilerle ilgili soruşturmalardaki rolleri gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiği aktarıldı.

Son eklemelerden sonra AB'nin Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında yaptırım uyguladığı kişi sayısı 67'ye çıktı. Listede ayrıca 20 kuruluş bulunuyor.

Yaptırımlar seyahat yasağını, varlıkların dondurulmasını ve listedeki kişilere fon sağlanmasına yönelik engelleri içeriyor.

  • ABinhakihlalleri
  • RusyaUkrayna
  • 6kişiyaptırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.