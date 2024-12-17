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Dünya

AB, Şam'daki temsilciliğini yeniden açma kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Şam'da AB temsilciliğini yeniden açacaklarını duyurdu.

AA17 Aralık 2024 Salı 14:22 - Güncelleme:
AB, Şam'daki temsilciliğini yeniden açma kararı aldı
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Kallas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda düzenlenen Suriye konulu oturumda konuştu.

Dün iç savaş sırasında Şam'dan Beyrut'a kaydırılan AB misyonundan üst düzey diplomatik heyeti Şam'a gönderdiğini anımsatan Kallas, "Yeni liderlik ve sivil toplumla ihtiyatlı bir şekilde etkileşime girmek için bir sürece başladık." dedi.

Kallas, "AB'nin Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırız. Bunun tekrar tam olarak faaliyete geçmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

- BÖLGESEL ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ

Bu adımın yapıcı bir etkileşimde bulunmak için çok önemli olduğunun altını çizen Kallas, şunları kaydetti:

"(Baas rejiminin yıkılmasından sonra) Suriye olumlu ama belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Bölgesel aktörlerle birlikte çalışmalıyız. Bu nedenle Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler, ABD ve ayrıca Türkiye ile bir araya gelmek ve aynı prensipleri paylaşmak, aynı mesajları, ne görmek istediğimizi yeni liderliğe de iletmek için son derece önemlidir."

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