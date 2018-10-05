Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB sınır güvenliği için Arnavutluk ile anlaştı

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'dan sonra Arnavutluk'la da sınır yönetimini güçlendirmek ve olası göçle mücadele etmek için bir anlaşma imzaladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ile Arnavutluk arasında sınır güvenliği alanında iş birliğini artırmayı öngören bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Anlaşmanın Frontex'in üye ülkeler ve Arnavutluk arasında işbirliğini koordine etmeyi amaçladığı, ajansın Arnavutluk ile sınır paylaşan üye ülke sınırlarında faaliyet göstermesine imkan tanıdığı ifade edildi.

Tiran hükümetinin onayıyla Frontex'in Arnavutluk topraklarında da operasyon yapabilmesinin önünü açan anlaşmanın özellikle düzensiz göç, göç akınında olası ani artış ve sınır ötesi suçlarla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor.

AB, eylül ayında Sırbistan ile benzer bir anlaşmaya varmış, anlaşma uyarıncı Frontex muhafızlarının Sırbistan'a yerleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!

Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor!

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin!

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA