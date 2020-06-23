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Dünya

AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Diyalog Süreci'ni tekrar başlatıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ara bulucuğuluyla Sırbistan ve Kosova arasında normalleşmeyi hedefleyen Diyalog Süreci'nin gelecek ay tekrar başlatılacağı duyuruldu.

AA23 Haziran 2020 Salı 14:27 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:28
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Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın iki ülkeye ziyaretinin önemli sonuçlar verdiğini ifade etti.

Stano, tam tarihin belli olmadığını ancak diyaloğun temmuz ayında tekrar başlatılacağını belirterek, "İki taraf da diyaloğun tekrar başlatılması konusunda mutabık kaldı." diye konuştu.

Brüksel'de, 19 Nisan 2013 tarihinde eski Kosova Başbakanı Thaçi ve Sırp mevkidaşı İvitsa Dacic, AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamıştı.

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