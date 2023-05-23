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Dünya

AB, şirketlerin bilgilerine erişimini kolaylaştıracak

Avrupa Birliği (AB), şirketler ve yatırım ürünleri hakkında mali ve sürdürülebilirlikle ilgili bilgilere ulaşılabilecek tek bir erişim noktası kurmaya hazırlanıyor.

AA23 Mayıs 2023 Salı 17:55 - Güncelleme:
AB, şirketlerin bilgilerine erişimini kolaylaştıracak
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AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, yatırımcıların kurumsal bilgilere kolay erişim sağlayacak "Avrupa Tek Erişim Noktası" kurulmasını içeren düzenlemelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre, sermaye piyasaları birliği eylem planı kapsamında, Avrupa Tek Erişim Noktası (ESAP) oluşturulacak.

Bu platform, sürdürülebilir ve finansal geleceği parlak yatırım ürünleri ile şirketleri bulmayı ve karşılaştırmayı kolaylaştıracak.

Böylece, Avrupalı işletmelerin yatırımcılar için cazip hale gelmesi sağlanacak.

Yeni platform, 2027 yazından itibaren aşamalı biçimde kullanıma sunulacak.

Söz konusu düzenleme AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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