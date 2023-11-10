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  • AB sözcüsünü zora sokan ''YPG'' sorusu! Türkiye raporundaki ifadeyi muğlak bıraktı
Dünya

AB sözcüsünü zora sokan ''YPG'' sorusu! Türkiye raporundaki ifadeyi muğlak bıraktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, 2023 Türkiye raporunda 'PKK bağlantılı YPG' ifadesinin YPG'nin de AB'nin terör listesine alınmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusunu cevapsız bırakırken, terör örgütü YPG'nin AB terör listesinde yer almadığını vurguladı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 16:48 - Güncelleme:
AB sözcüsünü zora sokan ''YPG'' sorusu! Türkiye raporundaki ifadeyi muğlak bıraktı
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Stano, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin 2023 Genişleme Paketi kapsamında 8 Kasım'da açıklanan "Türkiye Raporu"nda geçen "PKK bağlantılı YPG" ifadesiyle ilgili sorusunu cevapladı.

Raporda geçen "Türkiye'nin sınır bölgeleri, AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın terör saldırıları nedeniyle güvenlik riskiyle karşı karşıya kaldı." ve "Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK ve bağlantılı gruplara yönelik hava saldırılarını sürdürdü." ifadeleri hatırlatılarak, "bunlardan yola çıkarak, AB Komisyonunun YPG'yi AB'nin terör listesine ekletme konusunda bir teklif üzerinde çalışıp çalışmadığı" sorusuna Stano, doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

Stano, bir örgütün AB'nin terör listesine alınmasına ilişkin önerilerin üye bir ülke tarafından yapıldığını, ardından bu teklifin tüm üye ülkelerce tartışılarak oy birliğiyle karar alındığını anlattı.

Tüm sürecin "gizlilik" içinde yürütüldüğünü belirten Stano, "Bu nedenle olasılıklar hakkında, olası potansiyel veya halihazırda devam eden görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

AA muhabirinin, AB'nin yürütme organı olan Komisyonun raporunda açıkça "YPG'nin PKK bağlantılı olduğu" ifadesinin yer almasını nasıl açıkladığı sorusu üzerine, "Öğrenebileceğiniz tek şey, gerçek. Gerçek de şu ki, YPG, AB'nin terör listesinde yer almıyor. Sadece PKK yer alıyor." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun önceki raporlarında söz konusu terör örgütüyle ilgili "Türkiye'nin PKK ile bağlantılı gördüğü YPG" ifadeleri yer alıyordu. Bu yılki raporda doğrudan "PKK bağlantılı YPG" ifadesinin kullanılması dikkati çekmişti.

PKK, 2004'ten bu yana AB'nin terör listesinde yer alıyor.

  • AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano

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