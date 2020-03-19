İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5425
  • EURO
    7,0414
  • ALTIN
    312.641
  • BIST100
    84662.8
Dünya

AB, stratejik tıbbi malzeme stoklayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya karar verdi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:55
ABONE OL

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil durumlarda kullanabilecekleri belirtildi.

Stokta, solunum cihazı gibi yoğun bakım ekipmanları ile maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların yer alacağı bildirilen açıklamada, ayrıca aşı ve çeşitli laboratuvar malzemelerinin de depolanacağı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 20 Mart'ta yürürlüğe gireceği, stoka ev sahipliği yapan ülkenin ekipmanları tedarik etmekle yükümlü olacağı, AB Komisyonu'nun ilk aşamada 50 milyon avro bütçe ile stok finansmanının yüzde 90'ını gerçekleştireceği kaydedildi.

Sistinozis nedeniyle gün ışığına hasret yaşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.