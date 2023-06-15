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AB: Suriye konulu 7'nci Brüksel Konferansı'nda 9,6 milyar avro hibe ve kredi taahhüt edildi

Avrupa Birliği (AB) Suriye'nin geleceğine destek konulu 7'nci Brüksel Konferansı'nda toplam 9,6 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurdu.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
AB: Suriye konulu 7'nci Brüksel Konferansı'nda 9,6 milyar avro hibe ve kredi taahhüt edildi
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AB'ye üye ülkeler, Suriye'ye komşu ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren Suriye'nin geleceğine destek konulu 7. Brüksel Konferansı sona erdi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda açıklama yaptı.

Lenarcic, "2023 için 4,6 milyar avro, 2024 için 1 milyar avro ve üzeri olmak üzere toplam 5,6 milyar avroluk hibe taahhüdü oluşturduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

AB ve üye ülkelerin hibelere ek olarak taahhüt edilen 3,8 milyar avroluk miktarın yüzde 70'ini oluşturduğunu ifade eden Lenarcic, uluslararası finans kuruluşları ve bağışçıların 4 milyar avro tutarında "tavizli şartlarla kredi" verdiklerini açıkladı.

Lenarcic, toplam 9,6 milyar avro hibe ve kredi toplandığını aktararak, "Bunun uluslararası toplumun Suriye halkının yanında olduğunun somut bir göstergesi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

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