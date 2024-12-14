AB: Suriye'de geçiş sürecine destek vermeye hazırız

Kallas, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılan uluslararası toplantıda konuştu.

"Bugün komşularımızın problemi yarın bizim problemimiz haline geliyor." diyen Kallas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toplantıya bölgesel aktörlerin de katılması çok önemli. Suriye ümit vadediyor, ancak belirsiz bir geleceğe doğru yol alıyor. Suriye'nin yeni liderleri, istikrar, egemenlik, toprak bütünlüğü, azınlıklara saygı, herhangi bir radikalleşme olmama, kurulacak hükümetin kapsayıcılığı ve işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmalı. AB bu çerçevede daha fazla katkı sağlamaya hazır. Ancak bu ilkeler bizim için son derece önemli."

Kallas, 16 Aralık'ta yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Suriye ile ilgili nasıl bir yaklaşım benimseneceğinin görüşüleceğini ifade ederek, "Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına çok büyük bir önem veriyoruz." diye konuştu.

AB Temsilcisi, bölgede istikrarın sağlanmasının hem AB, hem bölgesel ve uluslararası aktörlerin çıkarına olduğunu vurguladı.