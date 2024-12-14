İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB: Suriye'de geçiş sürecine destek vermeye hazırız
Dünya

AB: Suriye'de geçiş sürecine destek vermeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin yeni yönetiminin, 'ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü, azınlıklara saygıyı, kapsayıcılığı ve işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olması' koşuluyla AB'nin ülkenin içinden geçeceği sürece destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
AB: Suriye'de geçiş sürecine destek vermeye hazırız
ABONE OL

Kallas, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılan uluslararası toplantıda konuştu.

"Bugün komşularımızın problemi yarın bizim problemimiz haline geliyor." diyen Kallas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toplantıya bölgesel aktörlerin de katılması çok önemli. Suriye ümit vadediyor, ancak belirsiz bir geleceğe doğru yol alıyor. Suriye'nin yeni liderleri, istikrar, egemenlik, toprak bütünlüğü, azınlıklara saygı, herhangi bir radikalleşme olmama, kurulacak hükümetin kapsayıcılığı ve işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmalı. AB bu çerçevede daha fazla katkı sağlamaya hazır. Ancak bu ilkeler bizim için son derece önemli."

Kallas, 16 Aralık'ta yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Suriye ile ilgili nasıl bir yaklaşım benimseneceğinin görüşüleceğini ifade ederek, "Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına çok büyük bir önem veriyoruz." diye konuştu.

AB Temsilcisi, bölgede istikrarın sağlanmasının hem AB, hem bölgesel ve uluslararası aktörlerin çıkarına olduğunu vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.