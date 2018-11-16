Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB Temsilcisi Mogherini ve Hahn Türkiye'ye gelecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn, 22 Kasım'da Ankara'da temaslarda bulunacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 22 Kasım'da Ankara'da temaslarda bulunacak.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamaya göre Mogherini ve Hahn, Ankara'da "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na katılacak.

Açıklamada, 22 Kasım'daki temasların ardından ortak basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye'nin katılım sürecinin yanı sıra, ekonomi, ticaret, mali işbirliği, enerji, Gümrük Birliği, güvenlik konuları, terörle mücadele, göç ve vize serbestisi gibi AB ile ilişkilerdeki temel konuların ele alınacağı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, Balkanlar, Suriye, Irak ve Orta Doğu Barış Süreci başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çorumlu´nun yaptığını herkes yapamaz

Çorumlu´nun yaptığını herkes yapamaz

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA