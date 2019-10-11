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AB teröristlere kucak açtı

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını baltalamak isteyen Avrupa, yine tarafını terör örgütü YPG/PKK’dan yana seçti.

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Avrupa Birliği yetkilileri, YPG/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Konseyi’nin eş başkanları Riyad Derrar ve İlham Ahmed’i Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda ağırladı. Batılı parlamenterler, teröristlere mikrofon tutarak YPG/PKK’nın sesinin tüm dünyadan duyulmasını istedi. Ahmed ve Derrar ise konuşmalarında Avrupa’yı DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakmakla tehdit etti. Brüksel’den Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmasını talep eden Derrar, “Kaos hakim olduğundan tutuklu DEAŞ’lıların kontrolünü kaybedebiliriz. Onları hapiste tutmak için desteğinize ihtiyacımız var” dedi. 

Barış Pınarı’na karşı birleştiler!

Harekatın başlaması sonrası yedi düvel terör örgütü YPG/PKK’ya sahip çıkmak için sıraya girdi. Avrupa’dan Arabistan’a, İsrail’den İran’a pek çok ülke ve kuruluş Türkiye’nin harekatının durmasını talep etti. Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada ‘Türkiye’nin üyelik hedefini sürdürmesi için AB’nin dış politikasına uyması gerektiği’ belirtilirken, İtalya da ateşkes ilan edilmesini istedi. Terör devleti İsrail de harekatı ‘işgal’ olarak tanımladı. Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile İran da operasyonun durmasını talep etti. 

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