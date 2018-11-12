Juncker, Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 12. Ekonomi Zirve’sinin açılışında yaptığı konuşmada, AB'nin, ABD ile ticarette yaşanan sıkıntıların derinleşmemesi için her seviyede görüşmeler yaptığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile bu yılın temmuz ayında ticaret ihtilafları konusunda uzun süreli bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Juncker, "Beyaz Saray yetkilileri ile her seviyede görüşmeler yapıyoruz. Bu ay sonunda Arjantin’de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde Trump ile tekrar görüşeceğim." dedi.

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarına ihtiyacı olduğunu dile getiren Juncker, birliğin 60’a yakın ticaret anlaşması olduğunu, Vietnam ve Meksika ile de yakında bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını bildirdi. Juncker, "Bu serbest ticaret anlaşmaları, otomatik olarak 40 milyon istihdam oluşturuyor." ifadesini kullandı.

"Çin de Avrupa ile ticaret anlaşması yapmak istiyor"

Jean-Claude Juncker, Avrupa’nın gelecek 10 yılda dünya ticaretinden alacağı payın azalacağına işaret ederek, Çin’in de Avrupa ile ticaret anlaşması ile yapmak istediğini söyledi.

Juncker, Avrupa'nın, Rusya ile ilişkisini ileriye doğru kurması, bütün eleştiri ve sıkıntılara karşın Rusya ile diyalog kurulması gerektiğini kaydetti.

Berlin'e AB’nin propagandasını yapmak için gelmediğini ifade eden Juncker, AB'nin bir başarı öyküsü olduğunu ve durumundan şikayet edilmemesi gerektiğini söyledi. Juncker, "Avrupa’da şikayet için az sebep var. Avrupa, dünyanın en güzel yeri olmaya devam ediyor ve Avrupalılar hariç herkes bunu biliyor." dedi.

2014’te AB Komisyonu Başkanlığı'nı devraldığını hatırlatan Juncker, birlik içindeki her sorunun Brüksel tarafından çözülemeyeceğini ve bu zamana kadar AB'de bürokrasiyi azalttıklarını ifade etti.

Juncker, Avrupa’nın dünya politikasında daha etkin olabilmesi için kendi iç kurallarını değiştirmesi gerektiğini de söyledi.

Trump ve Juncker temmuzda bir araya gelmişti

Beyaz Saray'da temmuz ayında bir araya gelen Trump ve Juncker, bir ticaret savaşından kaçınmak için bir dizi önlem üzerinde uzlaştıklarını açıklamıştı.

Trump, AB ile ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirterek, "AB'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlamak için çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

Ticaret ihtilafları için müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi konusunda anlaşan ABD ve AB, Dünya Ticaret Örgütü'nde, reforma gidilmesi için birlikte çalışacaklarına dair de karar almıştı.