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Dünya

AB toplantısına Türkiye damgasını vurdu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi'nin havalimanındaki basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Pistte ilerleyen THY uçağı nedeniyle toplantıya kısa bir ara verildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 04:11 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 04:15
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Arnavutluk'a gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TRT'nin haberine göre ikilinin ortak basın açıklaması sırasında Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı pistte ilerlemeye başladı. Varhelyi ve Rama, basın toplantısına devam edebilmek için uçağın geçişini beklemek zorunda kaldı.

İki lider Türk Hava Yolları'nın ismini tekrarlayarak gülümsedi, ortak basın toplantısına bir süre ara verdi.

Yerel televizyon kanallarında canlı yayınlanan görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada birçok kez paylaşıldı, "Balkanlara yönelik Türk dış politikası bundan daha iyi gösterilemezdi" yorumları yapıldı.

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