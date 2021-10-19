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Dünya

AB: Tunus'ta meclis süresiz olarak kapalı kalamaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tunus'ta meclisin faaliyetine yeniden başlaması çağrısında bulundu.

AA19 Ekim 2021 Salı 21:49 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 21:50
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Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda Tunus'la ilgili bir oturumda, Necla Buden Ramazan'ın Tunus'un yeni başbakanı olarak atanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

AB Temsilcisi, "İşleyen bir hükümetin kurulması, Tunus'un karşı karşıya olduğu birçok zorlukla derhal mücadele etmeye başlamak için kesinlikle çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte başta meclis olmak üzere anayasal ve kurumsal düzenin tamamen restore edilmesinin önemine değinen Borrell, "Meclis süresiz olarak kapalı kalamaz." dedi.

- Tunus'taki durum

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de, yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamıştı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapılmış, yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedilmişti.

Said, başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 29 Eylül'de kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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