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Dünya

AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığına Nikolaus Meyer-Landrut atandı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yerine Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut atandı.

AA16 Haziran 2020 Salı 11:46 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 12:02
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamayla Dış İlişkiler Servisindeki üst düzey atamaları açıkladı.

Buna göre, halihazırdaki AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Mısır'a atandı. Berger'in yerine ise Almanya'nın Paris Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut getirildi.

1960 doğumlu Meyer-Landrut, 1989 yılında Almanya Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladı. Viyana ve Brüksel'de görev yapan Meyer-Landrut, 2015'ten beri Almanya'nın Paris Büyükelçiliğini yürütüyordu.

2006-2015 yıllarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'e danışmanlık yapan Meyer-Landrut, Almanya'nın önde gelen diplomatlarından biri olarak tanınıyor.

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