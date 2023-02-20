İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,868
  • EURO
    20,1907
  • ALTIN
    1119.07
  • BIST100
    5137.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için harekete geçti
Dünya

AB, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için harekete geçti

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için uluslararası toplumdan bağış toplamak üzere, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak bağışçılar konferansının tarihini 16 Mart olarak açıkladı.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
AB, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için harekete geçti
ABONE OL

Billström, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi toplantısının girişinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkesinin AB dönem başkanlığı süresince "yıkıcı depremle ilgili elinden geleni yapmak istediğini" belirten Billström, daha önce gelecek ayın başında yapılacağı duyurulan bağışçılar konferansının, 16 Mart'ta düzenleneceğini duyurdu.

Tobias Billström, konferansın AB Komisyonu ile birlikte düzenleneceğini ve depremin korkunç sonuçlarını mümkün olduğunca hafifletmenin amaçlandığını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, "Bu konferansa yüksek düzeyde katılım bekliyoruz, ayrıca Türkiye ve Suriye halkı için elimizden gelenin en iyisini yapmak için daha fazla para toplayabilmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.