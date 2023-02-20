AB, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için harekete geçti

Billström, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi toplantısının girişinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkesinin AB dönem başkanlığı süresince "yıkıcı depremle ilgili elinden geleni yapmak istediğini" belirten Billström, daha önce gelecek ayın başında yapılacağı duyurulan bağışçılar konferansının, 16 Mart'ta düzenleneceğini duyurdu.

Tobias Billström, konferansın AB Komisyonu ile birlikte düzenleneceğini ve depremin korkunç sonuçlarını mümkün olduğunca hafifletmenin amaçlandığını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, "Bu konferansa yüksek düzeyde katılım bekliyoruz, ayrıca Türkiye ve Suriye halkı için elimizden gelenin en iyisini yapmak için daha fazla para toplayabilmeyi umuyoruz." diye konuştu.