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Dünya

AB ''Ukrayna Planı''na onay verdi

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya AB'ye katılım süreci kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı reformlar için gelecek 4 yıl boyunca düzenli ödeme yapılmasını öngören 'Ukrayna Planı'na onay verdi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 17:30 - Güncelleme:
AB ''Ukrayna Planı''na onay verdi
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AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Planı" olarak bilinen, bu ülkeye "Ukrayna Aracı" isimli fondan 4 yıl için düzenli fon aktarılmasını içeren düzenlemenin onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın koşulları yerine getirdiği ve "artık düzenli ödemelerin başlayabileceği" belirtildi.

Bugünkü karar sonrasında AB Komisyonu'nun 1 milyar 890 milyon avroya kadar ön finansmanı sağlayabileceği, kalan miktarın Ukrayna'nın taahhüt ettiği koşulların uygulanmasına bağlı olarak yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu koşulların "Ukrayna'nın çok partili parlamenter sistem ve hukukun üstünlüğü dahil olmak üzere etkili demokratik mekanizmaları desteklemeye ve bunlara saygı göstermeye devam etmesi, insan haklarına saygıyı garanti etmesi, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığının desteklenmesi, kamu yönetimi reformunun güçlendirilmesi ve yolsuzlukla, kara para aklamayla mücadele" olduğu kaydedildi.

- YENİ FON ÇETİN TARTIŞMALAR NETİCESİNDE KABUL EDİLMİŞTİ

AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk fonun dahil edilmesini istiyordu. 26 üye buna destek verirken, Macaristan buna çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Aralık 2023'te yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oy birliği gereken kararı veto etmişti.

Bu konudaki uzlaşma, 1 Şubat'ta Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle AB'nin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere Brüksel'de yapılan özel nitelikli zirvede sağlanmıştı.

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