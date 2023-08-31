AB, Ukrayna tahılının ihracatını mali destekle kolaylaştırmak istiyor

AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, Avrupa Parlamentosu (AP) Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesi'nde, Karadeniz Tahıl Girişimi ile piyasaların son durumunu değerlendirildi.

Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara erişimi konusunda herkesin kabul edebileceği, kalıcı bir çözüm bulmak istediklerini belirten Wojciechowski, "Ukrayna'nın tahılına küresel piyasalarda satış noktaları bulması gerekiyor." dedi.

Wojciechowski, Rusya'nın bu pazarlarda Ukrayna'nın yerini almaya çalıştığını ancak Ukrayna'nın bununla mücadele edebileceğini anlattı.

Ukrayna'nın tahılıyla ilgili tek sorununun Karadeniz'den sevkiyat yapılamadığı için ulaşımdaki ek maliyetlerle ilgili olduğuna işaret eden Wojciechowski, "Ton başına 30 avroluk ekstra maliyetleri karşılamaya çalışmak istiyoruz." dedi.

Ukrayna tahılına ton başına 30 avroluk destek teklifinin diğer ülkelere ihracatı kolaylaştıracağını vurgulayan Wojciechowski, AB ülkelerindeki şirketlerin sevkiyat konusunda Ukrayna'ya yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

Wojciechowski, "Ben çiftçilerimizi ve tarımımızı korumaktan sorumluyum. Benim işim bir şoku ve piyasa bozukluğunu önlemeye çalışmak." diye konuştu.

AB bütçesinin boyutu karşısında ton başına 30 avroluk ödemenin fazla bir maliyeti olmadığına vurgu yapan Wojciechowski, kurulacak mekanizmanın AB kamu desteklemelerine benzetilebileceğini, bu destekle Ukrayna tahıl tüccarlarının limana kadar nakliye maliyetlerinin karşılanabileceğini belirtti.

Wojciechowski, Karadeniz rotasının kapanmasıyla birlikte Ukrayna tahılının Avrupa'da kalabileceğini ifade ederek, Avrupa'da bu yıl 271 milyon ton hasat beklendiğini, tüketimin 256 milyon ton olduğunu ve ihtiyaçtan fazla tahıl yer aldığını anlattı.

Ülkenin bu yıl 56 milyon ton tahıl üretimin yapmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Wojciechowski, ayda 4-5 milyon ton kadar tahıl ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'ya yakın AB ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'nın Ukrayna tahılını almamalarını sağlayan AB kararının 15 Eylül'de sona ereceğini anımsatan Wojciechowski, bu ülkelere verilen tahıl ürünleri ithalatı kısıtlaması izninin uzatılması gerektiğini anlattı.

Rusya'nın 17 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilme kararının ardından Ukrayna'dan deniz yoluyla sevkiyat durma noktasına gelmişti.