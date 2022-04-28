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Dünya

AB, Ukraynalı mülteciler için kesenin ağzını açtı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukraynalı sığınmacıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro destek ödemesi yaptı.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan saldırısı sonrası savaştan kaçan Ukraynalılar için ayrılan ön ödemeler, AB'nin Avrupa'daki mülteciler için uyum bütçesinden karşılandı.

AB üyelerine yapılan ön ödemeler, Ukraynalıların gıda, barınma, sağlık, eğitim, istihdam gibi ihtiyaçlarının karşılanması için sağlandı.

Şu ana kadar gerçekleştirilen ödemelerden en fazla payı alan Polonya'ya 562 milyon avro verildi. İkinci sıradaki İtalya'ya 452 milyon avro, üçüncü sıradaki Romanya'ya 450 milyon avro, İspanya'ya 434 milyon avro, Macaristan'a 299 milyon avro, Çekya'ya 283 milyon avro, Slovakya'ya 209 milyon avro olmak üzere üye ülkelere 3,5 milyar avro destek ödemesi yapıldı.

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