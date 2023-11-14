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Dünya

AB, Ukrayna'ya 1milyon top mermisi gönderme hedefini tutturamayabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin 12 ay içinde Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini gerçekleştiremeyebileceğini söyledi.

AA14 Kasım 2023 Salı 20:20 - Güncelleme:
AB, Ukrayna'ya 1milyon top mermisi gönderme hedefini tutturamayabilir
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Borrell, AB savunma bakanlarının toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Bakanların 20 Mart'taki toplantılarında koydukları "12 ay içinde Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama" hedefinde ne aşamada olunduğunun sorulması üzerine Borrell, "Belki de Mart 2024 itibarıyla 1 milyon mermiye sahip olmayacağız." dedi.

Borrell, AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton'un AB'nin bunu sağlayacak kapasiteye sahip olduğu yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Breton'un AB sanayisinin yılda 1 milyonluk üretim yapabileceğini söylemesi gelecek marta kadar 1 milyon mermiye sahip olmuş olacağımız anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Bunun üye ülkelerin siparişlerine bağlı olduğunu vurgulayan Borrell, Fransa ve Almanya'nın halihazırda 180 bin adet sipariş geçtiğini söyledi.

Borrell, savaşın beklenenden uzun sürdüğünü ve AB'nin desteğe devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

  • AB Dış İlişkiler
  • Güvenlik Politikası
  • Ukrayna Yardımı

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