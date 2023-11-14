AB, Ukrayna'ya 1milyon top mermisi gönderme hedefini tutturamayabilir

Borrell, AB savunma bakanlarının toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Bakanların 20 Mart'taki toplantılarında koydukları "12 ay içinde Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama" hedefinde ne aşamada olunduğunun sorulması üzerine Borrell, "Belki de Mart 2024 itibarıyla 1 milyon mermiye sahip olmayacağız." dedi.

Borrell, AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton'un AB'nin bunu sağlayacak kapasiteye sahip olduğu yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Breton'un AB sanayisinin yılda 1 milyonluk üretim yapabileceğini söylemesi gelecek marta kadar 1 milyon mermiye sahip olmuş olacağımız anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Bunun üye ülkelerin siparişlerine bağlı olduğunu vurgulayan Borrell, Fransa ve Almanya'nın halihazırda 180 bin adet sipariş geçtiğini söyledi.

Borrell, savaşın beklenenden uzun sürdüğünü ve AB'nin desteğe devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.