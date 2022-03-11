AB, Ukrayna'ya 300 milyon avro mali destek sağladı

AA 11 Mart 2022 Cuma 14:11 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 14:12

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için acil biçimde makro finansal destek sağlandığını bildirdi.

Savaşın, Ukrayna halkı üzerine acımasız askeri ve ekonomik baskı uyguladığına dikkati çeken von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Ukrayna'ya bugün 300 milyon avro acil makro finansal destek sağladık. Bu, 1,2 milyar avroluk paketin ilk ödemesiydi. Yani daha fazlası gelecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paket, daha önce üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmıştı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.