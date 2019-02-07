Fransa İtalya arasında kriz: Roma elçisini geri çekti
Son dakika haberi... Fransa, İtalya'nın başkenti Roma'daki büyükelçisini geri çektiğini duyurdu
Fransa, İtalya'nın başkenti Roma'daki büyükelçisini geri çektiğini duyurdu
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