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Dünya

AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlamasında kullanılacak yeni bir gösterge oluşturulması ve doğalgaz satın alımının birlik ülkeleri tarafından ortak yapılması teklifinde bulundu.

18 Ekim 2022 Salı 17:47 - Güncelleme:
AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
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AB sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlamasında kullanılacak yeni bir gösterge oluşturulması ve doğalgaz alımının ortak yapılmasını teklif etti

Öte yandan Avrupa Komisyonu, ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları devam ettiği için doğalgaza tavan fiyat getirilmesi teklifinde ise bulunmadı.

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, sunduğu önerilerin "fiyat artışlarını ve manipülasyonu önlemeyi, piyasada daha fazla şeffaflık ve istikrar sağlamayı, kriz durumunda da fiyatların adil olmasını ve doğalgaz akışını sağlamayı" amaçladığını söyledi.

  • sıvılaştırılmış doğal gaz
  • enerji

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