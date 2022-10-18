AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor

AB sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlamasında kullanılacak yeni bir gösterge oluşturulması ve doğalgaz alımının ortak yapılmasını teklif etti

Öte yandan Avrupa Komisyonu, ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları devam ettiği için doğalgaza tavan fiyat getirilmesi teklifinde ise bulunmadı.

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, sunduğu önerilerin "fiyat artışlarını ve manipülasyonu önlemeyi, piyasada daha fazla şeffaflık ve istikrar sağlamayı, kriz durumunda da fiyatların adil olmasını ve doğalgaz akışını sağlamayı" amaçladığını söyledi.