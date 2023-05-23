AB ülkeleri son bir ayda Ukrayna'ya 220 bin top mermisi ve 1300 füze sağladı

Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarını bir araya getiren toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya talep ettiği silah ve mühimmatı sağlamak için AB'nin 20 Mart'ta kabul ettiği 3 aşamalı plandaki son duruma değinen Borrell, planın ilk aşamasının bu yardımın AB ülkelerinin mevcut stoklarından yapılması olduğunu anımsattı.

Borrell, bu kapsamda şimdiye kadar Ukrayna'ya 220 bin top mermisi ve 1300 füze sağlandığını, bu sürecin 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.

İkinci aşama olarak planlanan ortak satın alma için 1 milyar avroluk tedbirin 800 milyonunun da halihazırda sağlandığını belirten Borrell, şimdiye kadar 8 ülkenin bu konuda istekliliğini beyan ettiğini aktardı.

Borrell, ülkelerin hangileri olduğunu açıklamadı.

AB Yüksek Temsilcisi AB'nin şimdiye dek 20 bin kadar Ukrayna askerini eğittiğini, bu rakamın sene sonu itibarıyla 30 bine çıkacağını kaydetti.

- 3 aşamalı plan

20 Mart'ta kabul edilen karar, üç aşamayı içeriyor. 13 Nisan'da kaydedilen ilk aşamada, Konsey, üye ülkelere 9 Şubat-31 Mayıs döneminde mevcut stokları ya da verdikleri siparişler üzerinden Ukrayna'ya bağışladıkları mühimmat için geri ödeme yapılabilmesi amacıyla 1 milyar avroluk finansman paketini kabul etmişti.

İkinci olarak, 3 Mayıs'ta Komisyon, Avrupa savunma sanayisinin kapasitesi artırmak için Mühimmat Üretimini Destekleme Yasa (ASAP) teklifini sunmuş, bu kapsamda AB bütçesinden 500 milyon avro finansman sağlanacağı duyurulmuştu.

Üç aşamalı tedbir, üye ülkelerin sene sonuna kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme hedefiyle ilgili teslimatı ve ortak tedariki hızlandırmayı amaçlıyor.