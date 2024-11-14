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Dünya

2018'den bu yana en yüksek seviyede! AB ülkelerinde iflaslar artıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, şirket iflas başvuruları yüzde 2,7 yükseldi. Böylece AB'de şirket iflasları 2018'den bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
2018'den bu yana en yüksek seviyede! AB ülkelerinde iflaslar artıyor
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin şirket iflas verilerini yayımladı.

Verilere göre, üçüncü çeyrekte AB ülkelerinde şirket iflasları, yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 2,7 yükseldi.

Böylece AB'de şirket iflasları 2018'den bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla faaliyet alanlarına göre iflaslarda en fazla artış yüzde 28,8 ile ulaştırma, yüzde 15,3 ile bilgi ve iletişim teknolojileri, yüzde 9,8 ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, yeni işletme kayıtları ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 arttı.

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